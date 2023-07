Bertolaso chiede sicurezza per gli ospedali: "Perchè non mettere l'esercito?"

"Se l'esercito presidia consolati e altri obiettivi sensibili con l'operazione Strade sicure perchè non prevedere lo stesso servizio anche davanti agli ospedali?". Cosi' l'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, è intervenuto durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia parlando del tema sicurezza negli ospedali.

Bertolaso: "E' fondamentale favorire tutto cio' che puo' essere considerato un deterrente, anche in chiave di sicurezza percepita"

"Se si chiede maggior sicurezza sui treni e nelle piazze - ha aggiunto Bertolaso - perchè non chiederla per chi lavora negli ospedali garantendo uno dei più importanti diritti della persona che è la salute?", si domanda l'assessore secondo cui "è fondamentale favorire tutto ciò che puo' essere considerato un deterrente, anche in chiave di sicurezza percepita". Per questo "i presidi di Polizia all'interno degli ospedali devono - ha concluso - essere più riconoscibili e ben visibili".