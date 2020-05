Bertolaso: nessun contrasto con Fontana, l’ospedale in Fiera non chiude



Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano circa un suo eventuale scontro con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Guido Bertolaso replica: "Leggo allibito un articolo in cui avrei accusato Fontana di avermi esautorato dal progetto Ospedale Fiera ed aver intimato la Regione di pubblicare i rendiconti delle donazioni. Io ho semplicemente telefonato ad una persona che ha dichiarato di aver fatto una donazione e sentirsi preso in giro per aver letto che l’ospedale sarà chiuso. L’ho rassicurato sul fatto che l’ospedale, come Fontana ormai dichiara ogni giorno, non verra smantellato. E sì, che ho sollecitato la Fiera per far uscire prima possibile l’elenco, cosa che gia stanno organizzando. Per il resto leggo solo falsità a cui non ho nemmeno intenzione di rispondere, sono nella Marche a lavorare al Covid Hospital non a perdere tempo con chi cerca un briciolo di popolarità".





Fondazione Fiera dichiara inoltre, ad Affaritaliani.it Milano, che non è previsto nessun cda, né ordinario né straordinario, nella giornata di domani.