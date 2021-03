Bertolaso: "Vaccineremo 140mila lombardi al giorno. Figliuolo? Uno tosto"

In Italia ''abbiamo un problema di burocrazia e organizzazione. Un italiano per vaccinarsi deve compilare 11 pagine, dobbiamo digitalizzare tutto. Noi siamo già in contatto con ente Poste, ed entro questo mese avremo un'app che permetterà a tutti i lombardi di prenotarsi e compilare il consenso informato, in modo da vaccinare 140mila lombardi al giorno in tutte le strutture che stiamo realizzando'', ha dichiarato Guido Bertolaso consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale, ospite a 'Quarta Repubblica' su Rete4. ''Dopodomani - ha sottolineato Bertolaso - la Giunta lombarda approverà il piano di organizzazione dei grandi centri vaccinali che dal 20 marzo avremo pronto. Noi ci stiamo già attrezzando, stiamo organizzando tutto il meccanismo''.

''I primi di aprile - spiega - saremo inondati di vaccini, ora arriva quello di Johnson&Johnson, poi anche lo Sputnik deve essere autorizzato, l'Ema verificherà e diventerà disponibile. Nella peggiore ipotesi ad aprile avremo 5 vaccini diversi per fare quello che in Lombardia stiamo già provando a realizzare''. Per Bertolaso i vaccini in Italia li produrremo ''quando il Covid sarà già sotto controllo, non prima della fine dell'anno''.

La nomina del nuovo commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, "è un cambio di passo totale" con lui "c'è stata drastica inversione di rotta che credo tutti italiani apprezzeranno presto'', ha commentato il consulente di Regione Lombardia. ''Ora - ha osservato Bertolaso - c'è un terzetto di personaggi di prim'ordine che si occuperà della lotta al Covid, ognuno per le parti di sua competenza''. Figliuolo, ha aggiunto Bertolaso, ''è un alpino, un personaggio tosto e che sa quello che vuole. Poi c'è Curcio alla Protezione civile, che è un grande esperto e Gabrielli che sovraintenderà. Credo che oggi la situazione di lotta al Covid sia in buone mani, ora bisognerà essere proattivi e arrivare a vaccinare tutti gli italiani''.

Bertolaso: Sindaco di Roma? Lavoro per la Lombardia, non posso candidarmi

Bertolaso non sara' il candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "Lavoro volontario per la Regione Lombardia e non posso pensare di usare questo ruolo per fare campagna elettorale. Dunque, per la mia candidatura a sindaco di Roma, con rammarico, dico che dovranno trovarne un altro", dice Bertolaso, che ricorda: "L'idea di Roma e' stata una suggestione dello scorso autunno, lavorando in Lombardia non posso essere piu' candidato. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo". Ma Salvini non ci sta: "Continuo a pensare che Guido Bertolaso sarebbe il sindaco perfetto per far rinascere quella splendida citta' che e' Roma. Gli ho mandato un messaggio e vedremo di ragionare, perche' mi dispiace che abbia detto di non avere il tempo di candidarsi sindaco", ha detto il leader della Lega a Quarta Repubblica su Rete 4, commentando le parole pronunciate poco prima dallo stesso Bertolaso.