Best Showroom: nasce l'associazione dei migliori atelier milanesi e italiani

Nasce l'associazione Best Showroom per fare network e unire i migliori showroom milanesi e italiani. L'associazione è di casa presso la Confcommercio di Milano e punta sul digitale e la condivisione. Tra i promotori dell'associazione ci sono Giulio di Sabato, titolare di Sari Spazio Fashion Showroom e presidente di Assomoda, Francesco Casile, di Casile & Casile Fashion Group, Mauro Galligari, di Studio Zeta, Gigliola Maule, di Zappieri Milano, e Livia Gregoretti, dell’omonimo showroom. L'obiettivo è quello di far emergere le potenzialità degli showroom italiani, in particolare quelli milanesi, e renderli protagonisti della filiera della moda. Portanno far parte di Best Shoroom solo le realtà migliori, dopo essere passate al vaglio di un comitato di selezione. Al momento, gli associati sono già circa 50.

L’associazione supporterà gli associati nell’utilizzo dei canali online. A luglio verrà lanciato un portale, concepito come una fashion house digitale da cui accedere a una serie di servizi. La collaborazione è uno dei principi dell’associazione, pur ne rispetto di una sana e onesta concorrenza. Tra i progetti di Best Showroom, c’è anche l’unificazione delle campagne vendita milanesi. Nel frattempo, poi, “guardiamo anche a Parigi. Lì ci piacerebbe riuscire ad ottenere una fashion house temporanea all’interno della quale i nostri associati possano presentare i propri prodotti, così da abbattere, grazie a finanziamenti europei e regionali, una parte dei costi”. Tra i propositi dell’associazione anche quello di fungere come una sorta di rappresentanza sindacale nei confronti degli operatori italiani e di quelli internazionali.