Beve e accoltella al petto il marito: arrestata

Ha accoltellato il marito di 76 anni al petto e hai poi chiamato i soccorsi. Una donna keniota di 34 anni e' stata arrestata dai militari di Arcore (Monza Brianza) con l'accusa di tentato omicidio. Quando sono entrati nell'appartamento della coppia a Lesmo hanno trovato l'uomo adagiato sul divano, con una profonda lesione al centro del torace.

Nonostante l'importante ferita, per cui dopo le prime medicazioni e' stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, il 76enne e' riuscito a fornire i dettagli dell'accaduto. Ha raccontato che la moglie, in seguito a una discussione, dopo aver bevuto dell'alcol, con un gesto d'impeto inaspettato, avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendolo con decisione al centro del petto. E' stato proprio l'uomo a indicare ai militari l'arma, appoggiata dalla 34enne sul tavolo della cucina e ancora intriso di sangue, sequestrata dai militari. La donna e' stata quindi condotta in caserma dove, sottoposta all'alcoltest, e' risultata positiva, con un tasso di 2,07 g/l.