Biblioteca Lorenteggio: 2000 mq tra sale studio, laboratori e scaffali aperti

"Il 2020 si chiude con una bella notizia per Milano e per un suo quartiere, il #Lorenteggio - scrive in merito su FB il consigliere e presidente della Commissione Cultura, Angelo Turco - la Giunta comunale ha infatti approvato e finanziato il progetto definitivo per la nuova biblioteca. Una biblioteca di alta qualità progettuale in un quartiere di periferia, perché il tema del bello deve riguardare tutta la città e non solo una parte, con ampie zone a scaffale aperto, spazi per laboratori e sale studio, zone dedicate ad attività espositive e incontri letterari, con soluzioni flessibili e adattabili alle diverse esigenze degli utenti. La progettazione architettonica di qualità, grazie ad un concorso internazionale, è protagonista di uno sviluppo urbano sostenibile attraverso funzioni pubbliche culturali nei quartieri della nostra città. Il rilancio del Lorenteggio passa anche dall’investimento sulla cultura e, attraverso questa, dall’aumento delle opportunità che sapremo offrire ai suoi abitanti, a partire dai più giovani."