Bimba di 11 anni azzannata dal Bull Terrier di famiglia, il padre lo ferisce per salvare la figlia

Nel pomeriggio di ieri a Busto Arsizio, una bambina di 11 anni è stata improvvisamente attaccata dal Bull Terrier di famiglia. Il padre, vedendo la figlia in pericolo, è intervenuto tempestivamente e ha ferito l'animale per riuscire a salvarla. L'incidente ha portato all'immediata chiamata al 112, con l'invio di un'ambulanza e di un elisoccorso. La bambina, sebbene cosciente dopo l'aggressione, è stata trasportata con urgenza in un ospedale di Milano.

Indagini in corso sull'accaduto

Le condizioni della piccola sono tenute sotto stretto riserbo, mentre il cane è stato portato in una clinica veterinaria per le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le autorità continuano a indagare per comprendere le cause che hanno portato all'attacco del cane e garantire la sicurezza della famiglia.