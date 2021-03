Bimba morta a Cisliano, l'autopsia: soffocamento

Sarebbe deceduta per asfissia Edith, la bimba di 2 anni trovata morta ieri a Cisliano, nel Milanese. Secondo fonti della Procura, i primi elementi emersi dall'autopsia, eseguita oggi all'Istituto di medicina legale di Pavia, porterebbero verso quella direzione. Intanto, la procura ha emesso il fermo per la madre, Patrizia Coluzzi, 41 anni, ricoverata da ieri in ospedale a Magenta per alcune ferite alle braccia che si sarebbe procurata nel tentativo di togliersi la vita. La donna è stata portata in carcere a Milano dove sarà sottoposta a interrogatorio dal gip per la convalida del fermo.