Bimba morta in casa per denutrizione: arrestati genitori condannati a 15 anni

Condannati a 15 anni, sono stati arrestati i genitori della piccola Aurora, la bimba di 9 mesi che nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2015 mori' per denutrizione in un appartamento in via Severoli, a Milano. I due, Marco Falchi e Olivia Beatrice Grazioli, rispettivamente di 46 e 42 anni, sono stati condannati per maltrattamenti in famiglia dalla Corte d'Appello di Milano. La responsabilita' del decesso venne attribuita dal primo momento ai due genitori che in attesa della conclusione dell'iter giudiziario si sono separati. Diventata definitiva la condanna, approfittando dell'emergenza sanitaria di questo periodo, entrambi hanno tentato di sottrarsi all'arresto trasferendosi in altre abitazioni. La donna si era rifugiata nell'appartamento di una conoscente in via Tracia, l'uomo in una casa in zona Lorenteggio. I poliziotti hanno pero' continuato a monitorare i loro spostamenti fino a catturarli fingendosi addetti delle Poste incaricati di recapitare una raccomandata urgente. La tragedia si era consumata in un modesto appartamento al civico 13 di via Severoli, nel popolare quartiere Primaticcio. Il cadavere della piccola, evidentemente malnutrita, era stato trovato nel suo lettino in un contesto di diffuso degrado. A dare l'allarme poco dopo le 23.30 erano stati gli stessi genitori allora conviventi, entrambi disoccupati e con piccoli precedenti di polizia.