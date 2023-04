Biodanza, una pratica per rinforzare autostima e consapevolezza

Si terrà giovedì 20 aprile, dalle 20.15 alle 22.15, presso Naked, in via Colombo 16, la presentazione del corso in biodanza, tenuto da Elisa Legnani e Maria Teresa Osnaghi.

Che cosa è la biodanza?

Sciogliere le tensioni, scaricare lo stress e lasciarespazio all’espressione di sè attraverso musica emovimento. Biodanza è una pratica per rinforzare autostima econsapevolezza, attivare e riscoprire le proprierisorse e migliorare il proprio stato di benesserepsico-fisico.Non è necessario saper ballare. Adatto a tutti. È consigliato un abbigliamento comodo.