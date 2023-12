BIT 2024, i trend del turismo e la partnerhsip con Welcome Travel Group. VIDEO

La voglia di viaggiare non si arresta, anche a dispetto delle tensioni geopolitiche internazionali, segnando nel 2023 un vero e proprio exploit con un recupero del 90% sul 2019. L’evoluzione del viaggio in ottica esperienziale e valoriale, così come anche gli aspetti di sicurezza emersi con la pandemia, hanno inoltre rimesso al centro il ruolo degli agenti. È con queste premesse che acquista maggiore rilievo l’accordo siglato tra BIT Milano, Borsa internazionale del Turismo e Welcome Travel Group, il Network nazionale leader della distribuzione organizzata con 2500 Agenzie di Viaggio affiliate che darà vita a una sinergia strategica nel settore turistico.

La partnership, presentata questa mattina 14 dicembre, rappresenta un ulteriore tassello della proposta della Borsa Internazionale del Turismo in programma all’Allianz Mico (Milano) dal 4 al 6 febbraio 2024. E proprio in occasione dell’edizione 2024 della kermesse meneghina Welcome Travel Group organizzerà la Convention nazionale che richiamerà nelle giornate della manifestazione oltre 1600 Agenti di Viaggio e i Partner commerciali del Network. Sul podio, quindi, da una parte Welcome Travel Group che vanta la partecipazione azionaria dei due leader nel settore dei viaggi organizzati: Alpitour World e Costa Crociere e, dall’altra, Bit organizzata da Fiera Milano, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati a livello globale nel settore fieristico e congressuale.

Greco (Fiera Milano): “L’accordo con Welcome Travel Group conferma BIT come hub più importante nel turismo”

Come ha confermato ai microfoni di Affaritaliani.it Milano Simona Greco, Direttore Manifestazioni di Fiera Milano: “La sottoscrizione dell’accordo decreta Bit Milano quale piattaforma relazionale più importante nel mondo del turismo ma anche hub di condivisione e conoscenze con un palinsesto di convegni che vedono la partecipazione di università, istituzioni ed esperti di statura internazionale.”

“Bit – ha proseguito Greco – rafforzerà anche nella prossima edizione la sua formula con un’offerta dedicata ai viaggiatori e agli operatori del turismo e proporrà ancora una volta un panorama completo sulle destinazioni e sui trend del settore che per noi sono, per prima cosa, delle esigenze da soddisfare”. Un concept, quello della manifestazione, che si è adattato negli anni alla richiesta del mercato senza dimenticare l’utilizzatore finale.

Apicella (Welcome Travel Group): “A BIT con oltre 1600 agenti e 100 partner commerciali”

Questa vicinanza e l’idea di stringere una partnership, ora diventata realtà, era stata “accarezzata” nell’ultima edizione di Bit, durante la quale Adriano Apicella, Amministratore Delegato di Welcome Travel Group, aveva dichiarato che l’edizione 2023 gli aveva ricordato gli anni migliori dell’industria turistica. “Milano rappresenta la capitale del business in tutti i settori e il turismo non può essere un'eccezione a questa centralità” ha ribadito ad Affaritaliani.it Milano.

“In un Paese a vocazione turistica come il nostro – ha aggiunto – riteniamo che Bit sia lo scenario più ambito a livello internazionale per questo settore. È il contesto ideale per incontrare i nostri Agenti di Viaggio insieme a tutti i Partner commerciali durante la nostra Convention annuale. Per ora, preferiamo mantenere discrezione sulla straordinarietà di quest'evento, ma possiamo anticipare che ci saranno momenti di eccezionale condivisione professionale, affiancati da serate celebrative, di grande relazione e intrattenimento. Bit non sarà solo il contesto, ma anche coprotagonista e un megafono internazionale per la nostra Convention 2024”.

Bit Milano, Welcome Travel Group “IN ORBITA” con la sua convention 2024

“IN ORBITA” è il titolo della Convention 2024 di Welcome Travel Group che si terrà contestualmente a Bit Milano presso l’Allianz MiCo dal 4 al 6 febbraio 2024.

Un evento che si definisce “galattico” e durante il quale saranno riuniti per la prima volta 1.600 Agenti Welcome Travel Network e Geo Travel Network oltre a 100 Partner commerciali che saranno anche presenti in Bit con un’area espositiva insieme ad altri autorevoli esponenti del settore.

Ad affiancare il Welcome Travel Group in qualità di Top Partner saranno presenti i due azionisti del Network, Costa e Alpitour World insieme a Neos, la compagnia aerea del Gruppo, oltre ad altri Partner selezionati che sono leader nei rispettivi settori di competenza: Allianz nel mondo assicurativo, ITA Airways per i vettori aerei, Amex e Sekurest per quanto riguarda i pagamenti digitali nel settore del travel. In questo “evento nell’evento”, la Bit non sarà solo il contesto, ma anche il coprotagonista e il megafono internazionale della Convention.

Il grande numero degli attori coinvolti, le tematiche trattate, le diverse tipologie di interscambio possibili, la varietà di proposte all'interno del ricco programma e molte altre sorprese renderanno questo evento indimenticabile. I lavori saranno arricchiti anche da attività ricreative finalizzate alla valorizzazione del territorio: Milano non è solo la capitale del business, ma anche una destinazione affascinante. Inoltre, serate dedicate all'intrattenimento, allo spettacolo e agli incessanti interscambi professionali saranno protagoniste.

Welcome Travel Group intende così massimizzare gli effort sul business che nel 2023 hanno fatto registrare al network un volume totale di affari sui Partner contrattualizzati 2022/23 di 1 miliardo 934 milioni, suddiviso tra: fatturato Leisure di 1 miliardo 437 milioni, Vettori 484 milioni, Assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 2018/19 e del +44% vs 2021/22. E per il 2024, nonostante un panorama internazionale ancora fortemente instabile, il Network registra già una crescita dei volumi Leisure pari al +29% pari data rispetto al 2023 e punta a un risultato di chiusura del prossimo anno del +12%.

Turismo in crescita, Italia seconda meta preferita nel 2023

Nonostante il clima di incertezza geopolitica internazionale, la voglia di viaggiare rimane viva, in Italia e nel mondo. Come riportato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), lo scorso 30 novembre, il turismo mondiale ha fatto progressi significativi, con un recupero del 90% sul 2019. L'Europa ha fatto ancora meglio accogliendo 550 milioni di turisti internazionali nei primi nove mesi del 2023, rappresentando il 56% del totale globale e superando abbondantemente il 2019. La domanda intraregionale e la forte richiesta proveniente dagli Stati Uniti, sta contribuendo a muovere un’industria ricca su più livelli, che in particolare in Italia, per il suo apporto culturale e per l’indotto economico che produce – ha un valore di 255 miliardi di euro, ovvero 13% del PIL. L’Italia quindi si conferma per l’estero tra le mete preferite: se nel 2022 si posizionava quarta per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell’intera UE in quell’anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%), dopo il primo semestre del 2023 sale al secondo posto, in coda solo alla Spagna.

E si svolgerà con queste premesse BIT Milano, insostituibile piattaforma di relazioni e di business per gli operatori del settore e osservatorio sui trend in programma all’Allianz MiCo di Milano, da domenica 4 a martedì 6 febbraio, per accendere come ogni anno i riflettori su questo comparto di valore, attraverso i suoi espositori, nazionali e internazionali, i buyers ed un ricco palinsesto di convegni; per toccare con mano il presente ed il futuro della travel industry globale, con offerte sempre più sostenibili, consapevoli, personalizzate e tecnologiche.

Aree e percorsi studiati sulle esigenze degli espositori e visitatori

Confermate le tre aree Leisure con le proposte delle destinazioni e degli operatori, con una rinnovata attenzione alle destinazioni estere e all’internazionalizzazione, BeTech, per i servizi digitali e il MICE Village, interamente dedicato al business travel.

I tre settori rispondono all’esigenza di mettere in evidenza i plus degli espositori: in Lesure, infatti, trovano spazio gli espositori che propongono viaggi e destinazioni sia per un turismo mainstream, con le migliori città e località di villeggiatura, mare, montagna, enogastronomia, honeymoon, sia per quel turismo esperienziale e personalizzato che sta caratterizzando le ultime stagioni: da quello slow, eco, a cui Bit dedica particolare attenzione, a quello active, di prossimità, long haul, di esclusività e taylor made. Tra l’offerta delle Regioni e enti locali Italiani, presenti da nord a sud, che spazia dai classici tour e destinazioni top al mondo per unicità e bellezza dei luoghi, a borghi medievali, percorsi e cammini da fare a piedi o in mountain bike, visite ai luoghi meno noti e ancor più affascinanti, come la Basilicata e le sue incredibili foreste, i luoghi carsici del Friuli Venezia Giulia, la Napoli nascosta e sotterranea della Campania, le Ville Palladiane del Veneto. Dall’estero invece sono molte le novità, a cominciare da paesi come Cina e Giappone e la città di Tokyo, con il primo che dopo tanti anni e con un approccio nuovo verso le esigenze di viaggiatori e operatori, punta a far riscoprire tutta la sua storia, fatta di Imperi e rivoluzioni, in posti magici che spaziano da sterminati deserti a grandi pianure e foreste puntellate di Templi e città imperiali, di laghi e oasi fino ad arrivare ai grattacieli e all’iperattività delle zone più contemporanee. In Bit non mancano poi le destinazioni da sogno, dall’oceano Indiano ai Caraibi, da Cuba allo Sri-Lanka alle Barbados, per arrivare al Centro-Sud America con l’ancora poco noto Uruguay, il Nicaragua e gli stati di Ceara e Fortaleza dal Brasile. Novità assoluta di quest’anno è l’adesione dell’Agenzia per il Turismo del Centro America (in rappresentanza di Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana). Tra le destinazioni più conosciute invece trovano posto i Paesi che si affacciano sul mediterraneo, come Algeria, Tunisia, Croazia e Formentera.

Novità anche per attrazioni, hotel, vettori: Bit ospita, tra gli altri, Gardaland e i suoi resort, ITA airways, Eva airways, MSC Crociere, Cruiseline, Space Hotels, NH Milano Congress Centre (MINOR Hotels) oltre ad altre catene e servizi nel settore MICE. Tra i tour-operator e le Associazioni, trovano posto big come Gattinoni, FTO-Turismo Organizzato, Federcongressi&eventi, ASTOI.

Top Buyers di alto profilo per nuove opportunità internazionali

Prosegue il programma di selezione e accreditamento di top buyer altamente profilati, nazionali e internazionali, che permetterà agli espositori di attivare relazioni di business e potenziare le opportunità di export in Paesi in target, da tutti i continenti: USA e Canada per il Nord America; Argentina e Brasile per il Sud America; Spagna, Francia, Germania, UK, Austria, Olanda, Danimarca, Norvegia e Svezia per l'Europa; Cina, India ed Emirati Arabi per l’Asia.

Tra i nomi di spicco, già confermati, si distinguono aziende di risonanza internazionale come il Grupo Viajes El Corte Inglés Travelzoo (Germania), Lidl Österreich GmbH, TUI Netherlands, uno dei più grandi gruppi turistici al mondo con oltre 60.000 dipendenti e uffici in tutta Europa. Dagli Stati Uniti, arrivano Backroads e HelmsBriscoe, e Dell Technologies Inc, dalla Cina, conferma Fliggy, piattaforma di viaggi online parte del gruppo Alibaba; e Beijing GE Hualun Medical Equipment company Limited, la branch cinese di GE Healthcare, leader mondiale nella produzione di dispositivi medici.

Con una presenza così diversificata e prestigiosa, Bit Milano continua a svolgere un ruolo cruciale nel facilitare connessioni commerciali su scala mondiale, contribuendo in modo significativo alla crescita del settore.

Bringing Innovation Into Travel: trend e soluzioni per un mercato che evolve

BIT non è solo un marketplace per l’incontro fra domanda e offerta, ma uno spazio di incontro e dialogo orientato ad anticipare dati e tendenze, fornire strumenti strategici e pratici di crescita professionale.

Grazie all’esclusivo format di eventi Bringing Innovation Into Travel a cura di Business International, knowledge-unit di Fiera Milano, tutte le anime della filiera - associazioni, editori specializzati e imprese- potranno confrontarsi sui grandi trend del settore, secondo tre macro-temi principali: Nuovi Trend, Innovazione, Sostenibilità - intesa come tutela dell’ambiente e della persona.

Tra gli eventi da non mancare, domenica 4 febbraio, dopo l’inaugurazione, un appuntamento dedicato al tema caldo della formazione, “Le competenze in ambito turistico, una nuova visione”, con l'obiettivo di tracciare alcune linee guida volte ad armonizzare le strategie di formazione in ambito turistico, così da offrire servizi di qualità attraverso una conoscenza unificata per i futuri manager del turismo. “Wanderlust, il futuro del turismo è oggi: qui i top CEO internazionali del settore si riuniranno per un dibattito sugli scenari e le tendenze del turismo da qui ai prossimi anni. Attraverso un’analisi interattiva e integrata, si parlerà di transportation, hospitality, nuove strategie e tecnologie, per viaggi sempre più sostenibili, consapevoli e personalizzati, ma anche accessibili e transgenerazionali.

Di assoluta attualità l’appuntamento “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio”, per capire come intelligenza artificiale e software generativi possano aiutare a mutare un argomento particolarmente sentito come quello del prezzo. Sempre sul tema vettori “Futuro del trasporto aereo e crocieristico nella vision di conduttori e associazioni”.

Tematiche che agganciano anche la particolare attenzione che Bit vuole dedicare all’impatto ambientale, umano ed economico dei viaggi, uniti ad una rinnovata sensibilità verso le esigenze individuali e che saranno al centro di “Tour operator: oltre i ricavi entra in gioco il valore sociale delle aziende”, o in “Overtourism, il ritorno: le strategie per evitare gli affollamenti”. Transizione digitale e intelligenza artificiale, due sfide decisive per il settore, sono argomenti che trasversalmente entrano in tuti i talk, come quelli dedicati al MICE“ Voli, treni e hotel: i viaggi delle Pmi nel 2024” e “Viaggi d'affari mai più senza bleisure”. I nuovi software generativi applicati ai motori di prenotazione viaggi nel talk saranno al centro de “Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei viaggi: dall'ispirazione alla prenotazione”; “Mice e AI, matchmaking tra intelligenze per un nuovo modo di comunicare gli eventi”; “Hotel: automazione, Ai e consulenza umana” e “Il ruolo di ChatGpt e dei software generativi nel travel”, per un approfondimento sugli impatti che hanno queste nuove tecnologie sul lavoro degli operatori, con un interessante approfondimento sul tema della privacy.

Non mancheranno poi le cosiddette cassette degli attrezzi: una serie di talk e approfondimenti dedicati in particolare all’agente di viaggio al fine di aggiornarsi, con un linguaggio semplice ma pragmatico alle nuove “Competenze, tool e strumenti strategici per il travel manager”, o a “Porta il tuo Resort o Villaggio ad un livello di high performance, aumenta la redditività e l'efficienza con il modello Villaggio Sold Out”. Di nuovo al centro la sostenibilità in “La nuova mission delle crociere passa dalla tutela ambientale” o in “Natura e turismo, la cultura dell'ambiente per una vacanza di benessere”