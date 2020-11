Black friday, Confcommercio: Sia opportunità anche per commercio tradizionale

Black friday, Confcommercio: "Sia opportunità anche per il commercio tradizionale"

"Il Black Friday e il Cyber Monday sono pratiche di importazione, entrate nella globalizzazione delle modalita' di consumo: non vanno demonizzate, ma occorre fare acquisti consapevoli". E' l'invito di Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia, in vista di oggi, venerdi' degli sconti. In Lombardia il Black Friday, vale quest'anno 313 milioni, un quinto del totale nazionale. "E' innegabile che il canale del commercio on line rappresenti oggi una quota preponderante degli acquisti, ma e' altrettanto vero che la ricorrenza puo' diventare un'opportunita' anche per il commercio tradizionale. Perche' non dimentichiamo che e' possibile acquistare anche in moltissime attivita' commerciali che sono chiuse, ma che associano ad accattivanti vetrine anche siti e-commerce e vendite personalizzate".

"E' importante ricordare che il canale del commercio online può e deve essere complementare all'acquisto tradizionale - sottolinea Massoletti -. Anche i nostri comparti si sono attrezzati: la digitalizzazione delle imprese, che hanno affrontato gli ultimi mesi con spirito proattivo, cresce al ritmo del 280%. Questo cambio di paradigma deve però verificarsi in un regime di giusta concorrenza e di regole uguali per tutti; per questo sosteniamo da tempo la necessità di una web-tax per una tassazione più equa verso i colossi dell'e-commerce".