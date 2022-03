Blanco, è crisi con Giulia: lei cancella le sue foto da Instagram

Blanco in crisi con la propria fidanzata Giulia Lisioli? Il cantante bresciano, fresco di vittoria al Festival di Sanremo, aveva riconosciuto poco tempo fa che la storia con la giovane procedeva con "alti e bassi". Ora, una mossa da parte di lei che ai frequentatori dei social appare inequivocabile. Giulia ha infatti cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano assieme a Blanco. Rottura definitiva? I due al momento non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Non resta dunque che attendere gli sviluppi social della situazione...