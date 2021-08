Blitz in un centro vaccinale del Mantovano, vandali distruggono i pc

Nella notte un gruppo di vandali in azione è entrata nel polo vaccinale di Castiglione delle Stiviere (MN) distruggendo a martellate i computer, rubati gli hard disk e rovesciati a terra i frigoriferi che fortunatamente non contenevano dosi di vaccino. E' molto probabile che si tratti di un atto di protesta contro i vaccini. Al momento però non ci sono rivendicazioni.

Il personale sanitario, arrivato al centro vaccinali alle 7 del mattino, ha dovuto fare i conti con l'incursione e i danni subiti che hanno imposto uno stop nella campagna vaccinale. Si dovrà infatti sostituire tutti i computer per cui l'operativita' del centro, allestito all'interno di una palestra e affidato da Asst alla gestione del gruppo privato MAantova Salus, potrà riprendere solo domani.

I vandali - riporta l'ANSA - prima di fuggire hanno abbandonato i computer distrutti nel giardino della palestra, portando con loro gli hard disk che, pero', risultano vuoti, senza i dati delle persone vaccinate dato che i pc del centro sono collegati al server di Poste italiane. Anche i frigoriferi, sbattuti a terra, erano vuoti: sono utilizzati infatti solo il quantitativo da smaltire ogni giorno, per cui alla sera, al momento della chiusura, nulla hanno al loro interno. Sul fatto stanno indagando i carabinieri che hanno gia' visionato i filmati delle telecamere.