Blocca persona che salta tornello, dipendente Atm insultata e picchiata

"Purtroppo le cronache ci riportano l'ennesima aggressione nei confronti di dipendenti e controllori Atm. Una donna è stata insultata e picchiata solo perchè aveva osato fare il suo dovere cercando di bloccare uno straniero durante l'ennesimo salto del tornello. Una pratica che purtroppo sta diventando una consuetudine nei mezzanini Atm senza che il Comune di Milano se ne preoccupi". Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.

Silvia Sardone: "Ormai siamo di fronte a un grave problema di sicurezza"

Ormai siamo di fronte a un grave problema di sicurezza che mette a rischio l'incolumità dei dipendenti e rappresenta anche un danno economico per le casse Atm vista l'evasione in aumento. Il sindaco Sala e l'assessore Granelli faranno finta di nulla come al solito? La sinistra dovrebbe, almeno questa volta, mettere da parte il buonismo e rendersi conto che l'accoglienza senza freni aumenta delinquenza e degrado in città. E' inaccettabile questo lassismo, Milano non merita episodi di preoccupante criminalità quotidiani!"