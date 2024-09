Bocciato quattro volte in seconda media, il Tar della Lombardia lo promuove: "Ha potenzialità"



Un giovane studente di una scuola media di Lodi è stato promosso alla terza media dal Tar della Lombardia, nonostante fosse stato bocciato per quattro anni consecutivi. Il ragazzo, che aveva già compiuto 15 anni e si trovava in una classe con dodicenni, non aveva raggiunto la sufficienza in diverse materie e, in alcune occasioni, non aveva frequentato le lezioni. Tuttavia, la sua famiglia, decisa a non arrendersi, ha intrapreso un’azione legale per ribaltare la decisione della scuola, ottenendo così una vittoria importante per il futuro del giovane.

Il ruolo cruciale del supporto psicologico

Nonostante i ripetuti fallimenti scolastici, il ragazzo ha dimostrato potenzialità significative. Durante l’ultimo anno scolastico, era stato attivato un servizio di supporto psicologico che aveva evidenziato un elevato grado di intelligenza emotiva. Gli specialisti coinvolti ritenevano che, con un sostegno adeguato, il ragazzo avrebbe potuto migliorare notevolmente le sue prestazioni. Questo aspetto è stato determinante nella decisione del Tar, che ha riconosciuto la necessità di considerare non solo i risultati accademici, ma anche le prospettive di recupero.

Il verdetto del Tar e una nuova opportunità

La sentenza del Tar si basa su un’interpretazione consolidata di un decreto legislativo del 2017, che sottolinea come la valutazione scolastica debba tener conto delle possibilità di recupero dell’alunno nell’anno successivo. Grazie a questa visione più inclusiva e al ricorso presentato dalla famiglia, il tribunale ha annullato la decisione del Consiglio di classe e promosso lo studente alla terza media. Ora, il giovane ha davanti a sé una nuova opportunità per dimostrare il suo potenziale, con il sostegno necessario per raggiungere i suoi obiettivi.