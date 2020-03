Milano

Bocelli in concerto solo al Duomo di Milano il giorno di Pasqua Lo ha annunciato il sindaco di Milano Beppe Sala nella sua consueta diretta facebook: "Ho chiamato Andrea Bocelli e l'ho invitato a venire a Milano in Duomo il giorno di Pasqua, d'accordo con la Chiesa milanese e fara' un concerto solo, non avra' pubblico ovviamente, di musiche sacre, che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo".