Boeri: "Ho avuto il Covid". Dieci giorni in Medicina d'urgenza al Niguarda

"Esco oggi da un ricovero per Covid-19 dal reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale Niguarda di Milano". Cosi' l'archistar Stefano Boeri, in un post sui social, ha dato notizia di avere contratto il coronavirus e di essere stato ricoverato. Dopo dieci giorni in ospedale con una forma seria della malattia, l'architetto - da quanto si sa - sara' dimesso oggi, poiche' le sue condizioni sono ora buone. "Ho trovato un team straordinario - prosegue nel post - di medici, operatori, stagisti diretto dal professor Andrea Bellone, Direttore del reparto di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso; uniti da competenza, umanita', scrupolo. Trovare una qualita' cosi' alta nella medicina pubblica milanese e italiana non e' certo raro, ma rincuora sapere che anni di penalizzazione della sanita' pubblica non hanno scalfito alcune nostre assolute eccellenze. Ci tenevo a segnalarlo. Grazie", conclude l'ideatore del Bosco verticale, considerato il grattacielo piu' bello del mondo.