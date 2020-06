Coronavirus, Lombardia: 12 morti, risalgono i contagi



Sono 12 le persone decedute per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, uno dei dati più bassi dall'inizio dell'epidemia, che ha causato la morte di 16.143 persone. Con 8.676 tamponi effettuati si sono registrati 187 nuovi positivi, per un totale di 89.205 contagi ufficiali. Cala il numero dei ricoverati: 166 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 3.021 negli altri reparti (-64).



Il dato di oggi e' pero' da leggere tenendo conto del maggior numero di tamponi effettuati: oggi se ne contano 8.676, contro i 3.572 precedenti, passando da una media dell'1,4% di positivi ad una del 2,2%.



Finora i deceduti in Lombardia sono stati 16.143; gli attuali positivi al Covid-19 sono 20.255, comprendenti i 166 ricoverati in terapia intensiva, i 3.021 ricoverati con sintomi e i 17.068 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono stati finora 52.807.