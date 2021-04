Bollettino covid Lombardia: ricoveri in calo ma ancora 130 decessi

Covid: Lombardia, 2.537 casi e 130 decessi



A fronte di 54.280 tamponi effettuati, sono 2.537 i nuovi positivi (4,6%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.705. I dati di oggi: i tamponi effettuati 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418; i nuovi casi positivi: 2.537 (di cui 145 'debolmente positivi'); i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti; in terapia intensiva: 830 (-4); i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94); i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130).



Covid: 675 nuovi casi nel Milanese e 413 nel Bresciano



Sono 675 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in provincia di Milano, di cui 256 nella citta' capoluogo. Un incremento inferiore a quello di ieri, quando i nuovi casi erano rispettivamente 808 in provincia e 307 a Milano citta'. Seguono le province di Brescia con 413 nuovi casi e di Varese con 324. Incremento a tre cifre anche a Monza e Brianza (+205), Bergamo (+166), Como (+165), Pavia (+152) e Mantova (+123). Seguono Cremona (+88), Lecco e Sondrio, entrambe con 59 nuovi positivi e Lodi (+52). Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Vaccini, Locatelli: Astrazeneca molto utile per coprire fragili



"Va ribadito che il vaccino Astrazeneca ha un suo ruolo molto ben preciso e può essere di grande utilità per coprire quella fascia di popolazioni fragili cui Draghi fa riferimento. Le scelte di ieri fanno riferimento a eventi trombotici o tromboembolici in sedi inusuali ma straordinariamente rari: parliamo di 86 casi su almeno 15milioni di vaccinati e la scelta di raccomandare l'uso preferenziale di questo vaccino, approvato oltre i 18 anni di età, risponde all'obiettivo di coprire popolazioni più fragili ed evitare in coloro in cui vi è stato un'incidenza di casi maggiore dell'osservato, cioè i soggetti sotto i 60 anni, le complicanze che fanno riferimento a disturbi della cascata della coagulazione". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in conferenza stampa con Draghi. "In chi è stato vaccinato con AstraZeneca oltre i 60 anni il numero di casi osservati è stato minore dell'atteso il che indica l'effetto protettivo delle vaccinazioni anche sul richio dello sviluppo di complicanze trombotiche", ha aggiunto.