Bolognini: minacce e insulti via social dopo il no alla moschea in via Novara

"No alla moschea in via Novara", insulti a Bolognini sui social

“Dopo il nostro presidio di ieri contro la moschea in via Novara, sui social, in particolare su Instagram, il mio profilo e quello di altri esponenti della Lega sono diventati oggetto di insulti e minacce molto gravi, che a breve segnaleremo alla Polizia Postale." A rivelarlo è Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier.

“Se questi personaggi pensano di spaventare o intimidire me o altri esponenti della Lega – prosegue Bolognini –, si sbagliano di grosso, perché noi continueremo a ribadire la nostra contrarietà alla moschea in via Novara e non saranno certo questi attacchi a farci cambiare idea”.

Il post con le minacce e gli insulti a cui si fa riferimento è il seguente: https://www.instagram.com/p/CXyyXmkMPfn/

Cecchetti: "Solidarietà a Bolognini"

"Solidarietà e massima vicinanza al nostro commissario provinciale milanese Stefano Bolognini, e ad altri nostri esponenti milanesi, attaccati e minacciati sui social e via Instagram", dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Minacce che spero non vorranno sottovalutate dalle altre forze politiche, in particolare dal centrosinistra che amministra Milano", conclude Cecchetti.