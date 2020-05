Boltiere, bimbo incastrato in cassonetto: confermata ipotesi soffocamento

L'autopsia sul corpo di Karim Bamba, il bambino di 10 anni trovato in fin di vita, martedi' scorso, incastrato nel portellone di un cassonetto degli abiti usati, ha confermato la morte per soffocamento. Il piccolo era rimasto incastrato nel cassonetto Caritas posizionato per strada a Boltiere, in provincia di Bergamo. L'esame era stato disposto dal pm Emanuele Marchisio ed eseguita stamattina all'ospedale Papa Giovanni XXIII. La procura ha aperto un fascicolo ma senza indagati e dopo l'autopsia e' stato autorizzata la cerimonia funebre.