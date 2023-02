Carlo Bonomi: "Imprenditori positivi per natura. Non vedo recessione"

Bonomi: "Imprenditori positivi per natura. Non vedo recessione"

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in un dibattito al congresso Assiom Forex, esprime il suo giudizio in merito ai mesi che verranno rimarcando il sentiment degli imprenditori. "Non vedo una recessione, onestamente non ci sono numeri, mentre l'inflazione scenderà in maniera importante da settembre. Gli imprenditori, comunque, sono positivi per natura" ha detto, aggiungendo che "se vediamo l'inflazione al netto dei costi energetici e alimentari è poco piu' alta del 5%. Noi stimiamo che comunque anche tenendo conto di queste nella seconda parte dell'anno scendera'in maniera importante a partire da settembre. Scontiamo il picco di agosto 2022, con il gas che ha raggiunto i 350 euro".

Le considerazioni sulla politica monetaria

Bonomi ha anche parlato del tasso di interesse al 3%, rimarcando che "un tasso di interesse al 3% per l'economia non credo sia un problema, ma la Bce sulla comunicazione qualcosa potrebbe migliorare. Quello che spaventa eè che gli stati membri vedono applicare tutti le stesse condizioni. Visco sommessamente l'ha ricordato oggi, in Nord Europa vedono un'inflaizone che non hanno mai visto e rincorrono la dinamica salariale. L'Italia non e' in quella condizione, non si puo' pensare a una politica monetaria uguale per tutti i paesi, soprattutto in queste condizioni" In merito invece al Pnrr, in particolare, Bonomi ha sottolineato che "si deve intervenire sulle riforme che questo Stato non ha fatto in 40 anni. Ci veniva detto che non venivano fatte perchè non c'erano soldi; ora ci sono e vanno fatte per rendere questo Paese piu' moderno, efficiente e inclusivo"