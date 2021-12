Bonomi (Confindustria): "Super Green Pass anche sui luoghi di lavoro"

Bonomi (Confindustria): "Deluso dall'approccio dei partiti sulla Manovra"

“Sono deluso dall’approccio dei partiti alla Manovra. Ho sempre dichiarato che sosteniamo l’azione di questo governo perché riteniamo che vada nella direzione delle riforme, di cui questo Paese ha bisogno da 25 anni. È un momento storico, così come ho dichiarato in diverse occasioni, ma certo quando vedo i partiti che presentano più di 6mila emendamenti per la gestione del fondo di otto miliardi, su cui dicevano di aver trovato un accordo politico, francamente rimango colpito”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria a margine del podcast di Federico Fubini 'La porta sbagliata', al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

"Intervenire sul costo del lavoro per rendere più competitive le aziende"

“Con il governo interloquiamo tutti i giorni. C’è un rapporto costante e diamo le nostre indicazioni per quelli che crediamo debbano essere gli interventi migliorativi che possono andare sui vari provvedimenti. Non c’è bisogno di annunciare che andiamo ad incontrare il presidente Draghi”, ha proseguito il presidente di Confindustria. “Noi riteniamo che il taglio contributivo del cuneo fiscale sia il giusto provvedimento perché innanzitutto universale e va su tutti i lavoratori. Noi avevamo proposto due terzi a favore dei lavoratori e un terzo a favore delle imprese per mettere sia più soldi in tasca agli italiani, sia per rendere più competitivo il costo del lavoro delle imprese. L’unico fattore su cui possiamo intervenire per rendere più competitive le nostre imprese è il costo del lavoro, non lo dice Confindustria ma l’Ocse”, ha concluso Bonomi.

"Sì al Super Green pass sui luoghi di lavoro"

"Confindustria ha sempre detto che era per l'obbligo vaccinale, poi abbiamo preso atto che c'e' una difficolta' della politica dei partiti a trovare una sintesi su questo provvedimento", ha affermato Bonomi, per il quale "l'unico strumento che abbiamo a disposizione e' il green pass: l'abbiamo sostenuto e sull'evoluzione, cioe' il super green pass, noi riteniamo che, se si andra' in quella direzione, deve essere per tutti, anche per i luoghi di lavoro".