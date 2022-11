Boom degli iPhone ricondizionati. Arriva a Milano Swappie

Arriva a Milano Swappie, l’azienda leader in Europa per l’acquisto e la vendita di iPhone ricondizionati. Da ieri, mercoledì 23 novembre, fino al 18 dicembre presso il Naviglio Grande, in Ripa di Porta Ticinese 61, Swappie invita gli utenti ad entrare nel mondo del ricondizionato raccontando vantaggi e benefici di questa scelta.

L’impatto del ricondizionato sull’ambiente

Il pop up si sviluppa attraverso un percorso che parte da un’area espositiva dei prodotti Swappie fino a un’area dedicata all’impatto positivo che il ricondizionato ha sull’ambiente.

Temi centrali: economia circolare e sostenibilità a lungo termine

I temi centrali del pop-up sono l’economia circolare e la sostenibilità a lungo termine, che fanno parte della mission di Swappie sin dalla sua nascita nel 2016. Si tratta di valori che accomunano il brand a due importanti aziende, che prenderanno parte a questa iniziativa in cui dimostreranno il modo in cui questi temi, oggi, devono e possono essere presenti in settori tra loro diversi: dalla moda al food, fino alla tecnologia.