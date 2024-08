Boom di tragedie nelle montagne lombarde: in 8 mesi, 285 persone soccorse e 19 vittime

Tragedie nelle montagne lombarde: in 8 mesi, 285 persone soccorse e 19 vittime

Nei primi otto mesi del 2024, la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ha risposto a 246 emergenze sulle montagne lombarde, assistendo 285 persone, di cui 19 non sono sopravvissute. Rispetto all'anno scorso, gli interventi sono leggermente aumentati, riflettendo un'estate particolarmente impegnativa, con 108 operazioni tra giugno e agosto. Nonostante il leggero calo rispetto ai 131 soccorsi estivi del 2023, il numero di incidenti rimane preoccupante, soprattutto considerando la gravità delle situazioni affrontate.

Escursionismo e cadute, le principali cause di intervento

La maggior parte degli interventi ha riguardato escursionisti, con 156 persone soccorse, seguite da alpinisti, mountain biker e residenti in alpeggi. Le cadute si confermano la causa principale di soccorso, con 87 persone coinvolte, seguite da malori e scivolate. Preoccupano anche i casi di perdita di orientamento e sfinimento, evidenziando la necessità di maggiore attenzione nella prevenzione dei rischi in montagna. In totale, i soccorritori sono stati attivati 1.149 volte, dedicando 3.764 ore per garantire la sicurezza nelle montagne lombarde.