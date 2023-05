Boom Trenord nei ponti, Lucente: "Siamo sulla strada giusta"

Boom Trenord nei ponti, Lucente: "Numeri che ci danno fiducia"

"Il boom di passeggeri registrato a Pasqua e nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio ci stimola a fare ancora di più, consapevoli di essere sulla strada giusta". Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, dopo aver visionato i dati diffusi da Trenord che ha registrato un significativo aumento di passeggeri nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta e durante i ponti del 25 aprile.

"I cittadini apprezzano l'uso del treno"

Sempre riguardo a questi dati diffusi da Trenord, l'assessore ha poi aggiunto che "l'incremento dei passeggeri - aggiunge Lucente - di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia, dimostra che i cittadini apprezzano il treno. Nello specifico, i lombardi utilizzano i treni di Trenord soprattutto nelle occasioni di festa. In tale ottica, stiamo lavorando per offrire un servizio sempre più efficiente. Ragionando in termini più generali, siamo consapevoli di aver messo in campo misure importanti, ma possiamo e dobbiamo fare di più per avere treni più rapidi e puntuali, con la necessaria manutenzione periodica. Questi numeri - ha concluso Lucente - ci stimolano a fare sempre meglio"