Borghesi&Associati punta sulla co-living company "Estate to rent"

La boutique finanziaria Borghesi & Associati scommette sull’italiana “Estate To Rent”. È notizia di pochi giorni fa che la società fondata dal banchiere Arnaldo Borghesi è entrata, con un importante investimento, nel capitale sociale della start up milanese.

“Estate To Rent” è la co-living company milanese, attiva da circa un anno e mezzo, nata da un'idea di un gruppo di professionisti affermati del mondo del real estate e della finanza, per far fronte all’esigenza del mercato immobiliare residenziale, offrendo una formula “zero pensieri” per chi vuole affittare il proprio immobile e, allo stesso tempo, a chi cerca un alloggio in condivisione con la formula “all inclusive”. Concretamente, la società offre alloggi in condivisone, in cui poter vivere, dotati di ogni servizio e comfort, tra cui - ad esempio – la rete wi-fi a banda larga, la domotica, il servizio lavanderia, le pulizie, il parcheggio, il servizio medico convenzionato.

Concettualmente, dunque, parliamo del modello anglosassone del co-living, per un target giovane con un’età compresa tra 20 e 35 anni, essenzialmente costituito da studenti universitari e giovani professionisti che per motivi di budget o per desiderio e disponibilità alla socialità ricercano una soluzione abitativa in condivisione con altri coinquilini attraverso la formula “chiavi in mano”.

Al momento la startup gestisce all’incirca 400 stanze su Milano, suddivise in diverse palazzine. Da qualche mese “Estate To Rent” ha anche aperto la filiale a Londra dove sono già attivi i primi appartamenti e mira ad una rapida espansione.

“Siamo felici – racconta Arnaldo Borghesi ad Affaritaliani.it Milano - di entrare a far parte di un gruppo giovane e dinamico come quello di “Estate To Rent” che punta su un business che rappresenta il futuro delle residenze per giovani. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un’esigenza sempre crescente che ha come punti di forza il prezzo accessibile e un ambiente innovativo, moderno e sicuro”. “L’espansione della Società in Uk, – aggiunge Laura Quaglia, co-founder della Borghesi e Associati – nello specifico a Londra, rappresenta un ulteriore importante passo in avanti. Londra infatti rappresenta la città europea dove il co-living è nato e si è sviluppato di più. Sono sicura che nel giro di pochi anni “Estate To Rent” diventerà uno dei punti di riferimento delle residenze low cost”. “Siamo orgogliosi di aver portato con noi – conclude Borghesi - in questa nuova avventura, come senior advisor, l’ing. Gianni Verga che grazie alla sua professionalità, esperienza e competenza apporterà quel valore aggiunto per far crescere velocemente la Società”.