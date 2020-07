Milano

Venerdì, 24 luglio 2020 - 14:28:00 Borio Mangiarotti, sbarca in zona Scalo Lambrate L'acquisto si inserisce nell'ambito della rigenerazione urbana in atto nel quartiere che prevede la riqualificazione di immobili ormai da tempo in disuso

Borio Mangiarotti, sbarca in zona Scalo Lambrate La società di sviluppo immobiliare Borio Mangiarotti ha firmato con l’azienda alimentare Sammontana il preliminare d’acquisto per un’area di circa 18mila metri quadrati in via Bistolfi, nei pressi dello Scalo ferroviario di Lambrate, a Milano. Il progetto, che prevede la realizzazione di circa 250 appartamenti, i cui lavori avranno inizio nella seconda metà del 2021. “