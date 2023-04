Bormio piange il suo campione Lorenzo Holzknecht

Bormio piange il suo giovane campione mondiale Lorenzo Holzknecht, mancato ieri a soli 39 anni sotto una valanga in val di Rhemes, in provincia di Aosta. Atleta di punta della nazionale italiana di Sci Alpinismo, aveva vinto un oro in staffetta nel 2010, un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a due ori, un argento e un bronzo ai campionati europei.

Ieri stava partecipando al corso di guida alpina della Valle d’Aosta insieme a Sandro Dublanc, 44 anni, maestro di sci di Champorcher, ed il finanziere Elia Meta di 37 anni quando una slavina li ha travolti in val di Rhemes in zona Tsanteleina, a quota 3.600 metri.

Lorenzo Holzknecht e la passione per la montagna

Una passione per la montagna, quella di Lorenzo, coltivata fin da bambino sulle montagne dell’Alta Valtellina che l’aveva portato a diventare un campione mondiale di sci alpinismo. Un ragazzo solare, molto amato a Bormio dove viveva con la moglie e il figlio.

Tutta l’Alta Valtellina si stringe attorno alla moglie, al figlio, a papà Franco, noto imprenditore locale, a mamma Clara e ai fratelli Marta e Giovanni.

Ci mancherà.