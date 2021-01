Boschetto di Rogoredo, offre droga ad agente in borghese: arrestato

Un 18enne con numerosi precedenti è stato arrestato ieri per spaccio nel boschetto vicino alla stazione ferroviaria di Rogoredo dopo aver tentato di vendere droga a un poliziotto in borghese. Durante mirato servizio antidroga nella stazione gli agenti, insospettiti da un andirivieni di persone che entravano ed uscivano dalla zona boschiva vicino allo scalo ferroviario, hanno deciso di entrare in abiti borghesi. Il 18enne, cittadino straniero, ha offerto della sostanza stupefacente ed è così stato bloccato e stato arrestato. Con sé aveva oltre 25 grammi di eroina e alcuni grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi.

“Il sindaco Sala e tutta la sua giunta si sono vantati negli ultimi mesi di aver riqualificato il famoso boschetto di Rogoredo risolvendo la piaga dello spaccio, peccato che ovviamente non sia così, come dimostra l’ultimo arresto compiuto dalla Polizia proprio nel boschetto di un pusher straniero pluripregiudicato. Il viavai vicino alla stazione di Rogoredo è ancora florido: il buco nell’acqua del Comune di Milano è evidente”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. “Di recente sono stati diversi gli episodi di arresti legati allo spaccio a Rogoredo, c’è ancora diversa gente che addirittura viene da fuori Regione per spacciare e consumare droga. Il Comune pensava di risolvere i problemi con le piste per mountain bike e i percorsi di aeromodellismo, ma guarda caso ha fallito ancora una volta. Tornerò a Rogoredo come già ho fatto in diverse occasioni per verificare di persona la situazione e sollecitare nuovamente il Comune a intervenire incisivamente”.