Bossi è ancora in trincea: lucido e combattivo, smentite le voci sulla sua morte

Umberto Bossi, fondatore della Lega, è tutt'altro che fuori dai giochi. Nonostante i problemi di salute, il Senatùr resta pienamente lucido e coinvolto nelle questioni politiche, in particolare nella battaglia per l’autonomia. A riferirlo è Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha smentito categoricamente le voci infondate sulla presunta morte di Bossi, definendole sgradevoli e insinuanti, soprattutto quando riguardano figure che non appartengono al pensiero dominante.

Le sgradevoli voci su Bossi, il leone che non molla

Fontana, intervenendo a "Non stop news" su Rtl 102.5, ha raccontato di aver recentemente visto e parlato con Bossi, confermando che il leader storico della Lega è ancora determinato e combattivo. "Umberto è in forma, nei limiti della sua malattia, ma resta lucidissimo e preoccupato per il futuro del Paese," ha sottolineato Fontana.