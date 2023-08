Boxe, l’ex campione d’Italia Paparo torna a combattere a Ring Roosters 13

Sabato 17 settembre a Rho, alle porte di Milano, si svolgerà la tredicesima edizione di Ring Roosters galà dedicato al pugilato ideato da Francis Rizzo, anche fondatore e leader del Francis Boxing Team di Rho, per consentire ai giovani pugili professionisti di fare esperienza in modo da poter combattere nel giro di un paio d’anni per il titolo italiano. Ring Roosters 13 avrà luogo nel parcheggio del centro commerciale Rho Center, in Via Capuana angolo Corso Europa a Rho.

Il confronto tra Paparo e Nika Kokashvili

“E’ la stessa location in cui abbiamo organizzato la dodicesima edizione – spiega Francis Rizzo – il 14 giugno 2022 riscuotendo un grande successo di pubblico e ottenendo il gradimento degli spettatori che ci hanno chiesto di ripetere l’iniziativa. Rho è la città in cui lavoro da tanti anni e vedere l’entusiasmo dei miei concittadini per Ring Roosters è una delle principali motivazioni per continuare ad organizzarlo. Entusiasmo che ho riscontrato anche nelle istituzioni: voglio ringraziare l’assessore allo Sport, Affari generali, Servizi al cittadino e Pari opportunità di Rho Alessandra Borghetti per avermi sostenuto in pieno nell’organizzazione di Ring Roosters. Ringrazio anche il direttore Manoel Paternò, che ci ha concesso lo spazio al Rho Center ed ha fornito una collaborazione preziosa".

"Nel clou, l’ex campione d’Italia Under 22 Francesco Paparo (4 vittorie e 1 pari, è mio nipote) sfiderà il georgiano Nika Kokashvili (21 vittorie, 25 sconfitte e 1 pari) sulla distanza delle 6 riprese. Mi ha aiutato a trovare l'avversario Elvis Bejko della Società Pugilistica Rocky Marciano di Cinisello Balsamo. Elvis mi dà sempre una mano con il matchmaking. Kokashvili sarà un avversario da prendere con le molle considerata la sua lunga carriera professionistica, ma Francesco si allena tutti i giorni, due volte al giorno: la mattina facciamo preparazione atletica, mentre il pomeriggio lo dedichiamo al pugilato. Presenterà Ring Roosters 13 Mimmo Zambara, che ha una lunga esperienza come ring announcer di importanti manifestazioni pugilistiche. L’ingresso sarà libero, chiunque potrà recarsi in piazza ed assistere a Ring Roosters 13."

Paparo, la recente vittoria contro Pietro Caputo

Il 22enne peso leggero Francesco Paparo è reduce da una bella vittoria ai punti sulla distanza delle sei riprese contro Pietro Caputo il 20 maggio scorso all’arena di Monza nel corso della manifestazione The Art of Fighting 3 che ha avuto un gran successo di pubblico ed è stata trasmessa in diretta streaming da DAZN. Contro Pietro Caputo, Francesco Paparo ha dimostrato di saper uscire da una situazione difficile e controllare l’avversario: “Sapevo che Pietro Caputo era un avversario valido – commenta Francis Rizzo – ma non potevo immaginare che avrebbe colpito Francesco con tre testate e nemmeno come avrebbe reagito Francesco che essendo un atleta corretto immagina che lo siano anche i suoi avversari. Francesco ha dimostrato di avere carattere superando i momenti difficili e dominando Caputo.”

Gli sponsor che rendono possibile organizzare Ring Roosters 13 sono i seguenti: il centro commerciale Rho Center che ospita l’evento, Relab medicina dello sport e riabilitazione di Rho, Rent2be noleggio auto e furgoni, MecPro, lo studio dentistico del Dott. Antonio Pennacchio di Rho, il Centro Ortopedico Rhodense e Sitip technical textiles. “Voglio ringraziare tutti i miei sponsor – conclude Francis Rizzo – per aver creduto nel mio progetto e per aver dato la possibilità al pubblico di assistervi senza pagare il biglietto.”