Boxe, Lorusso sfida Perez per il titolo europeo Pesi Gallo EBU

Boxe, a Monza Alessio Lorusso sfida Sebastian Perez per il titolo europeo Pesi Gallo EBU (European Boxing Union). L’evento, presentato questa mattina a Milano nel corso di una conferenza stampa, è in programma il prossimo 14 ottobre all’Arena di Monza. Il pugile lombardo, soprannominato Mosquito, si batterà per la preziosa cintura attualmente vacante, contro il temibile avversario spagnolo, conosciuto come ‘Latigo’.

Lorusso: "Sono molto carico per la sfida"

“Lavoro duramente già da tempo – ha dichiarato Alessio Lorusso – per prepararmi a questa sfida e sono molto carico. Per me sarà un trampolino di lancio, a casa mia, per cui sento grande responsabilità. Sarà un match difficile, il mio avversario ha esperienza e qualità per cui lavorerò non solo a livello fisico, ma anche mentale. Quella di Monza è una tappa molto importante, perché è risaputo che conquistare un titolo EBU può cambiare la carriera, per cui spero sia un punto di partenza per nuovi traguardi. Invito i miei corregionali, i tifosi e gli appassionati ad esserci: sarà una grande pagina di sport. Voglio vincere e convincere – ha concluso Lorusso – e sento la fiducia di tutto mio il team”.

Nella serata anche il titolo italiano dei Pesi Piuma e una finestra speciale alla boxe per disabili

Il main event della serata - organizzata da Mirtilla e Promo Boxe Italia - e ripresa dalle telecamere di Raisport, sarà preceduto da un ottimo sottoclou, tra cui il titolo italiano dei Pesi Piuma tra Mattia De Bianchi e Mattia Occhinero. Ampio spazio, però, anche a temi sociali e all’innovazione tecnologica, a partire dalla boxe per disabili, all’accessibilità per i non vedenti e al Metaverso.“Rispetto a quanto accade durante le classiche riunioni – ha detto Claudio La Rosa, manager di Lorusso per Mirtilla – abbiamo pensato ad alcune novità. Con grande soddisfazione, intanto, posso annunciare che sarà una special night con un occhio alla boxe per disabili, anche grazie alla sensibilità del presidente della FPI Flavio D’Ambrosi. In tema di innovazione, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, inviteremo persone non vedenti per assistere alla sfida e viverla attraverso una descrizione audio dedicata. Inoltre possiamo preannunciare che l'evento sarà inserito in una piattaforma del ‘Metaverso’, novità assoluta per l’Italia”.

Lorusso-Perez: sfida tra le più importanti a livello nazionale

“La sfida tra Lorusso e Perez – ha affermato Mario Loreni, presidente di Promo Boxe Italia – è una tra le più importanti nel panorama nazionale per il 2022. Per questo ci aspettiamo un grande riscontro di pubblico, non solo dagli addetti ai lavori ma dai tanti appassionati lombardi. Voglio ringraziare Claudio La Rosa perché non era semplice portare in Italia questo evento”.“Sono molto contento – ha dichiarato l’atleta disabile Simone Dessi – che l’organizzazione abbia inserito nel programma della serata questa disciplina e che la Federazione ci supporti. Il pugilato è anche inclusione e deve essere accessibile a tutti”.

La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista Stefano Buttafuoco che, oltre ad essere responsabile del settore comunicazione della FPI, è anche autore del libro ‘Il bambino 23, la storia e i sogni di Brando’ in cui racconta la propria esperienza familiare con il tema della disabilità. La sua Associazione ‘Unici’, nata per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, farà parte del progetto sociale legato a questo evento che si preannuncia essere straordinario.