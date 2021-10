Bragonzi, neo eletto nel Municipio 2, inneggia ai cortei No Pass sui social

E' bufera su Luigi Bragonzi, neo eletto consigliere al municipio 2 a Milano in quota Lega per dei post che inneggiano ai cortei no green pass, che proprio questo fine settimana hanno creato non pochi problemi a Milano e a Roma. Bragonzi con 118 voti alle ultime amministrative, venerdì ha scritto sui social: "Quando le cose non vanno come previsto, passare dal Green Pass al manganello è un attimo. Dite di no? Ne riparliamo sabato in manifestazione...". E sabato, dopo gli scontri a Milano e Roma, ha pubblicato un post di approvazione: "E anche oggi a Milano e a Roma ci si è battuti in difesa dei diritti dei cittadini, vaccinati e non!!!".

Dopo le prime polemiche, il profilo Facebook di Bragonzi è diventato privato, ma su Instagram restano le tracce di posizioni apertamente no green pass.