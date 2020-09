Brera Design District, due nuovi spazi in autunno

Brera Design District, che a breve tornerà protagonista con la Milano Design City, ovvero il Fuorisalone d’autunno, vedrà nei prossimi giorni l’apertura di due nuovi spazi polifunzionali. Lo riporta Pambianconews.com. Il primo nuovo spazio si chiama Fenix Scenario showroom e metterà in scena la versatilità dei materiali per interni Fenix, creati da Arpa Industriale e di Solferino lab, spazio espositivo e luogo di incontro.

Felix Scenario sarà un progetto flessibile costruito intorno al concetto di multifunzionalità. Qui il team di Musa, hub per il marketing, la comunicazione e il design, lavorerà mentre le applicazioni dei prodotti potranno essere sperimentate in un’ambientazione reale. Fenix Scenario sarà uno stimolante spazio aperto dove progettisti e architetti potranno trovare ispirazione e interagire con materiali e oggetti di design.

“Il Brera Design District è l’epicentro della Milan Design Week con il Fuorisalone. E proprio per questa concentrazione di talenti e professionisti del mondo del design, abbiamo deciso di collocare il nostro showroom Fenix Scenario nel quartiere di Brera – spiegano dall’azienda -. Vogliamo essere al centro della scena, nel fulcro della creatività e dell’innovazione”. Lo spazio di via Quintino Sella 1 sarà aperto al pubblico in anteprima assoluta nei giorni del Fuorisalone Design City Edition 2020.

Dalla visione comune delle aziende di arredo bagno Fima Carlo Frattini, Megius e Scarabeo, nasce invece Solferino lab: non solo showroom ma anche luogo di incontro e dibattito sul progetto, sede di workshop ed eventi. Situato in via Solferino 36, lo spazio si sviluppa sua una superficie di 140 metri quadrati e ospita una vasta e complementare proposta relativa all’arredo bagno.