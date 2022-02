Brescia, 22enne brutalmente pestato dal branco durante la movida del sabato

Brescia, 22enne brutalmente pestato dal branco nelle zone della movida

Ragazzo di 22 anni vittima di una violenta aggressione nei pressi del cinema Eden di Brescia. I fatti si sono svolti nella notte di sabato, il ragazzo stava trascorrendo una serata di festa sulla scalinata quando è stato accerchiato da un branco di più persone, che lo hanno pestato a sangue e accoltellato alla gamba sotto gli occhi dei suoi amici.

Brescia, il racconto del giovane pestato: "Prima è arrivato un ragazzo ubriaco marcio"

I fatti sono stati raccontati dalla stessa vittima dell'aggressione a Brescia Today. Ha rimediato tagli alla testa e sei punti di sutura alla gamba, oltre a diversi lividi sul volto. Gli aggressori sarebbero una gang che terrorizza da tempo il quartiere della movida bresciana. E non c'è alcun movente per la loro violenza nei confronti del 22enne, al quale si sono rivolti gridando "Cosa c... guardi!?", prima di far partire il brutale pestaggio

"Stavo chiacchierando con due amici -ha raccontato il giovane a Brescia Today - quando è comparso un ragazzo, palesemente ubriaco marcio che urlava come un pazzo, minacciando di spaccare tutto e uccidere chiunque incontrasse. Poi ha cominciato a lanciare i bidoni della spazzatura: io e miei amici guardavano esterrefatti la scena e a qual punto lui si è rivolto a me, urlandomi in faccia cosa c... avessi da guardare. Gli ho risposto a tono e a quel punto lui si è avvicinato e ha cominciato a sferrare calci e pugni che ho cercato di schivare. Poi ho reagito: è stato questo il mio errore."

Brescia, giovane aggredito: "Erano in 10-15 e tutti mi colpivano a calci e pugni"

Già, perchè dalle vie circostanti sono spuntati altri ragazzi: "Erano in 10 o forse 15 e tutti mi colpivano con calci e pugni - racconta -. Per cercare di limitare i danni e proteggermi l'addome e il busto mi sono buttato a terra, raggomitolandomi su me stesso. Loro continuavano a colpirmi, ovunque, con forza. A un certo punto ho sentito le urla dell'amica che era con me: poco dopo loro si sono dileguati, forse pensando che qualcuno avesse chiamato la polizia".

"Avevo dolori ovunque, ma non alla gamba: pensavo che mi avessero solo picchiato e non mi ero accorto di essere stato ferito con un coltello - ha quindi aggiunto- . Solo dopo diversi minuti ho notato il sangue che usciva abbondantemente dalla coscia e allora siamo corsi in ospedale, alla Poliambulanza". Fortunatametne la coltellata non ha raggiunto vene o arterie. Durante l'aggressione nessuno ha pensato di intervenire o di chiamare le forze dell'ordine. Ora il ragazzo ha fatto denuncia alla Polizia, che ha avviato le indagini. Il 22enne riferisce di conoscere i suoi aggressori: "E' arrivato il momento di mettere un freno alle loro azioni: sono degli esaltati della musica trap che si divertono a picchiare la gente".