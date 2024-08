Al via la 76esima edizione della fiera di Orzinuovi

Avrà inizio domani la 76esima edizione della fiera di Orzinuovi, rinomata manifestazione agricola della provincia di Brescia. "Una straordinaria occasione non solo per celebrare la nostra tradizione agricola, ma anche per promuovere la Lombardia come destinazione turistica internazionale d'eccellenza, con un focus particolare sull'enogastronomia'' afferma in una nota in merito l'assessore regionale a Turismo, marketing territoriale, moda e grandi eventi Barbara Mazzali. La fiera "è un vero e proprio motore di cambiamento e innovazione, che riesce a mantenere vivo il legame con le nostre radici - osserva Mazzali -. L'agricoltura è, e rimane, un pilastro fondamentale dell'economia lombarda, profondamente radicata nella nostra cultura e nel nostro modo di vivere. È grazie a questa tradizione secolare che i lombardi sono diventati grandi imprenditori capaci di coniugare impegno e dedizione al lavoro con un forte senso di appartenenza al territorio''. Una manifestazione fortemente sostenuta da Regione Lombardia che "riconosce l'importanza non solo per la promozione delle eccellenze locali, ma anche per lo sviluppo del turismo''.