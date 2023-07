Brescia, Aler: interventi da oltre 90 mln di euro

Nuova giornata sui territori per l'assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia, Paolo Franco. Oggi l'incontro dedicato agli interventi di Aler Brescia, Cremona e Mantova nel Bresciano.

Nella provincia bresciana, entro lo scorso 30 giugno, sono stati consegnati cantieri per un ammontare di 37 milioni di euro

Nella provincia bresciana, entro lo scorso 30 giugno, sono stati consegnati cantieri per un ammontare di 37 milioni di euro (tra risorse del PNRR e proprie) che, sommati a quelli legati al Superbonus (tra conclusi nei giorni scorsi e prossimi alla conclusione circa 54 milioni di euro), portano gli investimenti complessivi sugli immobili a oltre 90 milioni di euro.

Franco: "Importante piano di efficientamento energetico e adeguamento alle norme antisismiche"

"Aler Brescia, Cremona e Mantova nel Bresciano - ha affermato l'assessore Franco - ha avviato un importante piano di efficientamento energetico e adeguamento alle norme antisismiche. Permetterà, oltre all'abbattimento del livello di emissioni atmosferiche anche di rendere più leggere le bollette energetiche delle famiglie che vi abitano, tra le più bisognose".

GLI INTERVENTI PNRR - Sul territorio Bresciano, sono stati avviati 9 interventi che interessano 146 alloggi.

Nel dettaglio:

- 3 interventi (32 alloggi) a Desenzano del Garda (via Monti 2, via Anselmi 59 A/B, via Anselmi 59 C/D), con contributo di circa 6,2 milioni di euro;

- 2 interventi (15 alloggi) a Salò (via Burago 25 A e B), con contributo di circa 4,7 milioni di euro;

- 1 intervento (20 alloggi) a Montichiari (via Venzaga 10), con contributo di circa 2,5 milioni di euro;

- 3 interventi (79 alloggi) a Brescia (via Drammis 36/38, via Robusti 2/48, via Bramante 133/141-via Masaccio 4/12), con contributo di circa 23,6 milioni di euro.

Gli interventi superbonus a Brescia

"Edifici quindi - ha aggiunto l'assessore Franco - più funzionali, sicuri e meno energivori, ma permettetemi di dire anche più belli. Così come ho visto al numero 1 di via Livorno, opere che interessano complessivamente 48 alloggi, dove è stato da poco concluso un intervento, grazie al Superbonus, dal valore di oltre 12 milioni di euro".

Presso il condominio 'Il Fungo' in via Livorno a Brescia sono stati sostituiti infissi e serramenti

Presso il condominio 'Il Fungo' in via Livorno a Brescia sono stati sostituiti infissi e serramenti, realizzati l'isolamento termico e l'involucro degli edifici e installati impianti solari fotovoltaici. L'efficienza energetica è migliorata di due classi. Dopo l'estate saranno sistemati anche i giardini.

Sempre in via Livorno, ma presso i civici 38/36 e 40/42, sono in corso interventi, sempre legati al superbonus 110% dal valore di 16 milioni di euro. I lavori, che interessano 56 alloggi, saranno completati entro la fine di quest'anno. Nel mese di ottobre dovrebbe chiudersi anche un altro cantiere superbonus a Brescia. Per l'immobile in questione, il condominio Casazza (nell'omonima via), di ben 96 alloggi, gli interventi hanno un costo complessivo di 26 milioni di euro.