Brescia: confermato il primo caso di Dengue autoctona a Ospitaletto

Confermato un primo caso di dengue autoctona a Ospitaletto, in provincia di Brescia. Secondo quando riportato da Bresciaoggi, il paziente, che non ha viaggiato all'estero e quindi non ha contratto il virus in zone endemiche, si trova in buone condizioni. L'insorgenza di questo caso ha attivato immediatamente un'intensa attività di controllo per prevenire ulteriori contagi.

Misure preventive e disinfestazioni in atto

In risposta al contagio, le autorità sanitarie locali hanno avviato una serie di misure preventive per contenere la diffusione del virus. Sono stati effettuati test sierologici gratuiti per le persone che hanno avuto contatti con il paziente e per i residenti nei dintorni di Ospitaletto, specialmente entro un raggio di 200 metri dall'abitazione del malato. I sindaci di Ospitaletto, Monticelli e Gussago hanno emesso ordinanze per avviare disinfestazioni mirate, comprese operazioni larvicide e adulticidi. Un intervento straordinario di disinfestazione notturna è previsto tra il 13 e il 14 settembre per garantire la massima sicurezza della comunità.