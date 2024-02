Brescia: donna trovata morta in casa, sul corpo segni di violenza

Una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa a Puegnago del Garda nel Bresciano. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso. Sul posto ci sono i carabinieri, la Scientifica e il pubblico ministero Ines Bellesi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, sul corpo dell'anziana infatti ci sarebbero segni di violenza.