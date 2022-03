Aiuti al popolo ucraino: ecco dove donare a Brescia

Brescia, le iniziative per supportare l'Ucraina

Mentre il conflitto in Ucraina si inasprisce, Brescia si sta attivando per fornire aiuto alla popolazione ucraina con molte iniziative di solidarietà. Fra gli enti a cui rivolgersi per donare c'è il comitato di Brescia della Croce Rossa italiana, che ha risposto l'appello della federazione internazionale (Croce Rossa e Mezzaluna Rossa). Allo scopo è stata attivata una raccolta fondi per rispondere alle necessità della Croce Rossa ucraina. Chi volesse dare il suo contributo, può farlo online oppure con bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA

Brescia, come e dove aiutare l'Ucraina

La Croce Bianca di Brescia ha lanciato una raccolta di materiali destinati alle zone di conflitto. Molto utile materiale medico, pronto soccorso, dispositivi di protezioni, ma anche prodotti per l'igiene e alimentari.

Il centro di raccolta è la sede di San Polo, in Via della Maggia 6, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12. Attiva anche una raccolta fondi, con bonifico bancario sul conto corrente della Croce Bianca BPER Banca a IT14 O05 387 112 100 000 426 79173 specificando la causale "CB PER UCRAINA".

Le altre iniziative

Non mancano altre iniziative di solidarietà, come quelle dell'associazione Nadiya (composta in gran parte di donne ucraine lavoratrici) che sta raccogliendo prodotti alimentari a lunga scadenza, coperte e beni di prima necessità. Il punto di raccolta è a Folzano, in Via Cascina Pontevica 27 tutti i giorni dalle 10 in poi: è notizia di queste ore l'arrivo del primo carico consegnato in Ucraina da amici e volontari.

Una raccolta è attiva anche alla scuola ucraina di Via Fratelli Ugoni 10 al sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 16. L'associazione “Bimbo chiama bimbo” di Via Fontane raccoglie invece beni di prima necessità tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19.

n ogni chiesa del centro storico è possibile donazioni in contanto, oppure attraverso bonifico presso:

c/c postale 10510253 intestato a Caritas Bresciana;

c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas presso BPER BANCA, Iban IT 65 L 05387 11205 000042708650;

c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino Onlus presso Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT 82 C 03069 09606 100000002695.