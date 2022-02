Brescia: in fuga dagli agenti, tenta di investirli: inseguimento da film

Brescia, scappa dagli agenti perché in possesso di patente contraffata

Inseguimento da film sabato pomeriggio a Brescia. Secondo quanto riportato da BresciaToday, un 40enne di origini ivoriane, si è dato alla fuga dopo che gli agenti della Polizia Locale di Brescia si sono accorti della sua patente di guida contraffatta. Avrebbe dovuto seguirli sino al comando di Via Donegani, e invece ha è scappato a tutta velocità. Dopo un lungo inseguimento il fuggitivo, gli agenti lo hanno fermato sparando alle gomme, tra Via San Zeno e Via Volta. L'uomo avrebbe anche tentato di investire gli agenti. Portato al comando, è stato denunciato per resistenza, danneggiamenti e uso di documento contraffatto.