Brescia, investì il marito della sorella uccidendolo: 15 anni di carcere

Travolse e ucciso il marito della sorella: oggi la Corte di Appello di Brescia ha confermato i 15 anni di carcere per Renat Hadzovic. I fatti il 3 gennaio del 2020 a San Polo, nel Bresciano: a seguito di una violenta lite Hadzovic salì a bordo della sua Bmw e travolte Omar Ghirardini, padre di cinque figli.

Un impatto a oltre 70 chilometri orari, come ricostruisce Brescia Today. I 15 anni di condanna sono stati motivati anche da una attenuante: Hadzovic, allora 28enne, sarebbe stato provocato in quanto Ghirardini, arrabbiato per non essere stato invitato ad una festa, avrebbe brandito un coltello minacciando Hadzovic stesso e altri parenti.