Brescia, lite con accoltellamento tra autotrasportatori ucraini

Due liti nel Bresciano, entrambe con al centro il conflitto tra Russia e Ucraina, sono esplose negli scorsi giorni degenerando sino ad aggressioni con l'uso di coltelli.

Nella giornata di sabato si sono dati appuntamento nell'area esterna dell'autogrill Sabino di Erbusco, lungo l'autostrada A4, due autotrasportatori ucraini. Il primo 47enne filorusso originario del Donbass, il secondo 34enne filogoverantivo. Ad avere la peggio il più giovane, che ha rimediato gravi ferite ed è stato colpito ai reni. E' stato portato all'ospedale Civile e ne avrà per 40 giorni.

Brescia: ucraino accoltella due moldavi e fugge

Un secondo episodio è riportato dal Giornale di Brescia: un 41enne e un 53enne di origini moldave sono stati feriti nel pomeriggio di domenica nei pressi del Penny Market di via Lamarmora. L'aggressore sarebbe un cittadino di origini ucraine fuggito dopo averli colpiti. L'ucraino avrebbe estratto il coltello al culmine di una discussione sulla guerra in corso. I due non sono in pericolo di vita.