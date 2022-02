Brescia: si rifiutano di mettere la mascherina e devastano il market

Follia a Brescia, con una spedizione punitiva messa in atto sabato all'Euro Market di via Solferino. Come riporta, tutto è iniziato attorno alle 11 con due ragazzi che sono entrati nel negozio, gestito da cinesi, senza mascherina. Quando il commesso gli ha chiesto di indossarla in quanto obbligatoria, uno dei due ha dato in escandescenze e, come riporta BresciaOggi, ha gridato: «Io non la metto. Io non ho il virus, il virus l'avete voi». Quindi ha colpito il commesso, che pure si era proposto di portargli all'esterno la merce comprata, con un pugno al volto.

Brescia, il ritorno degli aggressori armati di coltello

I due aggressori sembrano essersene andati, ma è solo l'inizio: fanno ritorno nel Market con dei rinforzi armati di coltello, con il quale hanno minacciato di morte il commesso. Quest'ultimo ha tuttavia reagito colpendo uno dei cinque aggressori con un tubo di ferro e riuscendo a disperdere gli altri. Si è quindi barricato all'interno del locale, quando i cinque si sono nuovamenti presentati all'ingresso. Vedendo la porta chiusa non si sono arresi ed hanno iniziato a prendere a sassate le vetrate, lanciando anche alcuni bidoni della spazzatura.

Market assalito a Brescia: cinque denunciati

Nel frattempo erano stati allertati soccorsi e forze dell'ordine. I cinque, tutti maggiorenni, alcuni con piccoli reati, sono stati fermati e denunciati. Devono rispondere di minaccia aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato in concorso, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il commesso è invece stato portato in ospedale, ma se l'è cavata con pochi giorni di prognosi.