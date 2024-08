Brescia: scoperto uno studio dentistico abusivo. Denunciato il falso medico

Brescia: si spacciava per medico dentista, denunciato

A Brescia, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno scoperto un caso di abusivismo sanitario in uno studio dentistico. Lo studio, pubblicizzato con una targa che faceva riferimento a un'autorizzazione sanitaria inesistente, era gestito da un uomo che si spacciava per medico dentista, ma che in realtà era solo un odontotecnico. Le indagini preliminari condotte dai carabinieri avevano già evidenziato l'assenza di regolari autorizzazioni per lo studio e per il sedicente medico, confermando i sospetti di abusivismo. Al momento dell'ispezione, il falso dentista, un settantenne bresciano, è stato trovato in presenza di alcuni pazienti abituali.

Sequestrato l'ambulatorio abusivo privo di igiene

L’ambulatorio è stato immediatamente sequestrato a causa delle condizioni igieniche precarie e della mancanza di protocolli adeguati per la sterilizzazione degli strumenti. All'interno sono state scoperte due postazioni odontoiatriche e una varietà di farmaci, compresi anestetici scaduti. Gli investigatori hanno anche trovato l'agenda degli appuntamenti, che insieme alle testimonianze dei pazienti, aiuterà a chiarire la condotta del sospetto.