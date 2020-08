Brevetti, Fidanza (FdI) al Governo: Grave silenzio su candidatura Milano



"Tra poco più di due settimane gli Stati dell'Unione Europea valuteranno le candidature per l'assegnazione della nuova sede del Tribunale unitario dei brevetti europei (Tub). Eppure della candidatura di Milano, avanzata ufficiosamente già da due anni, non si sa ancora nulla. Bene ha fatto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a richiamare il governo alle proprie responsabilità. Milano ha tutte le carte in regola per prendere questo treno: ha manifestato più volte la sua volontà, ha una notevole capacità infrastrutturale, vanta una forte vocazione ed è molto competitiva. Eppure Conte e il suo esecutivo continuano a perdere tempo, mentre nel frattempo Parigi e Amsterdam hanno presentato le proprie candidature ufficiali. Ricordiamo che Milano è la città nella quale si registra la maggior parte dei brevetti italiani, oltre a ospitare un tessuto industriale all'avanguardia nei settori della farmaceutica e delle biotecnologie, ai quali sarà dedicata una sezione del Tub. Senza dimenticare il progetto Mind con lo Human Technopole nell'area ex Expo e la disponibilità di un'ampia sede già pronta a ospitare la Corte. Ma a Conte e ai suoi ministri tutto questo sembra non interessare. E così dopo aver perso la corsa per l'Agenzia del farmaco (Ema), Milano rischia di restare indietro ancora una volta. Mentre il sindaco Sala e il centrosinistra alla guida della città restano in complice silenzio”. Così il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, commenta la denuncia postata su Facebook dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.