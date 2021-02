Bruciati gli omaggi per la donna uccisa a San Giuliano Milanese

Sono stati trovati bruciati diversi tra gli omaggi tra fiori, pupazzi, biglietti in suffragio e lumini, che erano stati posati sul luogo del femminicidio di Luljeta Heshta, a San Giuliano Milanese. Sul luogo, nei giorni scorsi, si e' registrato un via vai di persone che hanno voluto ricordarla depositando vari oggetti e, spesso, dicendo una preghiera. Intaccato dalle fiamme anche un piccolo albero li' piantato in suo ricordo. Secondo testimoni, nelle ore precedenti l'incendio, i lumini erano tutti spenti.