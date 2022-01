Bufera sul viceministro Morelli. Pd: "Suoi followers violenti"

Duro attacco della segretaria del Pd milanese Silvia Roggiani, che aveva commentato lo stupro di Capodanno attribuendolo alla cultura patriarcale, venendo criticata dal viceministro leghista Alessandro Morelli. Ora denuncia: "Dai suoi followers inviti ad essere stuprata". I dem milanesi insorgono.

SILVIA ROGGIANI: DAI FOLLOWERS DI MORELLI INVITI AD ESSERE STUPRATA

“Nella lotta alla violenza di genere il viceministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli da che parte sta? Nella giornata di ieri, il parlamentare della Lega mi ha attaccato sui social dopo la mia condanna alle violenze di Capodanno e per aver detto che, troppo spesso, queste violenze sono figlie di una cultura patriarcale e che, per questo, serve un intervento a partire dalla scuola. Quanto è avvenuto pochi secondi dopo, sotto i commenti al suo post, è vergognoso: decine di uomini e donne che hanno commentato con attacchi personali e di violenza verbale a sfondo sessuale nei confronti di una donna in quanto donna. In un profondo e spregevole silenzio da parte del Viceministro, i "suoi" attivisti hanno iniziato a minacciarmi, insultarmi, augurandosi che venissi stuprata. Morelli è complice: la mancanza di un suo intervento ha permesso, di fatto, una vera e propria istigazione alla violenza. Perché Morelli non condanna la violenza contro le donne sotto i suoi post? Non è accettabile che il Viceministro taccia e non intervenga di fronte a simili affermazioni. La violenza di genere è sempre vergognosa e non importa da chi provenga. O forse per lui vale solo quando serve per prendersi qualche like?”. Lo ha denunciato la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.

LIA QUARTAPELLE: INDEGNO L'INCARICO CHE RICOPRE MORELLI

“Con il suo post contro Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del PD milanese, il viceministro Morelli si è messo allo stesso livello dei molestatori di piazza Duomo. Conferma così quello che molti milanesi sanno da tempo, cioè che non è degno dell’incarico che occupa pro tempore”. Interviene così, su Twitter, anche la deputata dem Lia Quartapelle in merito alle minacce e agli inviti allo stupro rivolti alla segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani sotto un post del viceministro Alessandro Morelli.

IL PD BARBERIS: MORELLI SI SCUSI CON ROGGIANI

"A nome del gruppo PD in Consiglio comunale esprimo vicinanza e solidarietà alla segretaria Silvia Roggiani per gli insulti ricevuti in diversi commenti ad un post Facebook del viceministro leghista Alessandro Morelli - dichiara il capogruppo democratico Filippo Barneris -. Insulti e minacce rivolti alla nostra segretaria solo per aver espresso il suo libero pensiero rispetto agli episodi di violenza subiti da alcune ragazze la notte di Capodanno in piazza Duomo. Morelli non ha ritenuto opportuno di cancellare né censurare i suoi commentatori, contribuendo ad alimentare l'odio e la stupidità di chi offende nascondendosi dietro un monitor. Morelli si scusi con Roggiani e censuri subito e pubblicamente i commenti vergognosi generati dal sul post: un rappresentante del Parlamento e del Governo se tace su questo schifo è complice e indegno delle cariche istituzionali che ricopre".